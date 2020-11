Villas-Boas vai festejar golos do Marselha ao FC Porto? «É quase um jogo entre pai e filho»

Na antevisão ao duelo de terça-feira com o FC Porto para a Liga dos Campeões, André Villas-Boas, treinador do Marselha, foi confrontado com a eventualidade de festejar os golos da equipa francesa e admitiu que poderá fazê-lo, apesar da paixão que sente pelos dragões, mas de forma comedida.





"Uma pessoa não está no controlo total das suas emoções, mas há uma coisa que não se pode esquecer. Será quase como um jogo entre um pai e um filho. Espero e tenho a certeza que será sentido da mesma forma. Nunca se quer o mal de um pai ou de um filho. Há um espírito de missão com o Marselha e há um jogo que tenho de ganhar", afirmou o técnico portuguêsRelativamente a uma possível candidatura à presidência do FC Porto em 20204, André Villas-Boas recusou responder e deixou elogios a Sérgio Conceição e também a Pinto da Costa."É uma pergunta que não seria correto responder. Há um super treinador que treina este clube neste momento, que eu aprecio, que representa o que é o FC Porto e os seus valores, defende-os como ninguém. Sou um adepto da forma como defende o FC Porto. Depois há um presidente histórico, presidente no qual votei e que quero que continue a levar este clube ao sucesso. Não quero fazer futurologia. O que mais desejo é que este clube, não particularmente amanhã, continue a ganhar", justificou o treinador de 43 anos.