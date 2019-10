Visita da ADoP marca treino do FC Porto

O treino desta terça-feira do FC Porto, de preparação para o jogo de quinta-feira com o Feyenoord, ficou marcado pela visita de elementos da Autoridade de Antidopagem de Portugal (ADoP), que segundo informação adiantada pelos dragões efetuaram controlos a vários jogadores do plantel.





Relativamente ao treino propriamente dito, Sérgio Oliveira (ginásio e treino condicionado), Romário Baró (tratamento e ginásio) e Tecatito Corona (tratamento) falharam o apronto dos dragões, que na quarta-feira rumam à Holanda, onde no dia seguinte defrontam a equipa de Roterdão em duelo da Liga Europa.De notar que a comitiva portista chegará a solo holandês pelas 13 horas locais (menos uma em Portugal), com Sérgio Conceição e um jogador a marcarem presença em conferência de imprensa pelas 16h45. Já o treino de adaptação ao Feyenoord Stadium decorre às 17h30, sendo os primeiros 15 minutos abertos à imprensa.