Visita de Saravia ao pai obrigou autoridades a colocarem 22 pessoas de quarentena

Vinte e duas pessoas foram colocadas em quarentena obrigatória, em Córdoba, na Argentina, depois de uma visita de Renzo Saravia a casa do pai.





O lateral-direito argentino, que se encontra cedido pelo FC Porto ao Internacional de Porto Alegre, deslocou-se à cidade onde habita o seu pai, com a devida autorização das autoridades argentinas, mas o processo correu mal quando vários vizinhos o reconheceram e se aproximaram para tirar fotografias com o jogador.Segundo o jornal argentino "Clarín", Saravia cumpriu todos os protocolos de segurança quer na viagem, quer desde a chegada a Córdoba, mas o ajuntamento que se verificou levou a que o Centro de Operações de Emergência de Córdoba se visse obrigado a colocar 22 pessoas em quarentena obrigatória.No entanto, outros vizinhos contaram outra versão e denunciaram Saravia por ter partilhado uma refeição com familiares e amigos.