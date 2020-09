Vitinha deixa mensagem ao FC Porto: «É um orgulho fazer parte da história deste clube»

Momentos depois de ser oficializado como novo reforço do Wolverhampton, Vítor Ferreira, mais conhecido no Mundo do futebol por Vitinha, deixou esta quarta-feira uma mensagem de despedida a todos os adeptos do FC Porto.





O jovem médio, de apenas 20 anos, recorreu às redes sociais para assinalar a sua saída, embora a título de empréstimo, para o emblema que disputa a Premier League, começando por referir os acontecimentos e conquistas mais marcantes que viveu com a camisola azul e branca, acompanhado de um curto vídeo na sua página oficial do Instagram."31 de maio 2011: Chegada ao Futebol Clube do Porto29 de abril 2019: Vencedor da UEFA Youth League29 de maio 2019: Campeão Nacional Sub-1914 de janeiro 2020: Estreia no Estádio do Dragão15 de julho 2020: Campeão Nacional1 de agosto 2020: Vencedor da Taça de PortugalNo dia que cheguei a este clube fui aprendendo que nada é dado sem trabalhar com rigor e sacrifício. Temos de ter resiliência e paixão para conseguirmos alcançar os nossos objetivos. Aqueles que sonhamos durante a noite.Desde cedo aprendi que neste Clube e nesta Região nada se conquista sem trabalho, muito trabalho. Este é o ADN do clube, destes adeptos, da nossa história.Estes são os maiores ensinamentos que transporto comigo. Aqueles que aprendi com colegas e treinadores, dirigentes e staff e, acima de tudo, com os adeptos que na rua ou no estádio me incentivam para lutar sempre mais e mais.É um orgulho fazer parte da história deste clube. Esta história far-me-á ser sempre melhor", pode ler-se.