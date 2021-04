Vítor Baía: «Acreditamos que podemos passar esta eliminatória»

Vítor Baía não tem dúvidas de que o FC Porto é capaz de dar a volta à eliminatória com o Chelsea e seguir em frente na Liga dos Campeões.





Acredito que podemos passar esta eliminatória. Temos uma cultura própria e nunca desistimos. Sabemos que a este nível os erros poderão pagar-se caro, mas o que a equipa demonstrou na semana passada deixa-nos com fé de que poderemos dar a volta. Oxalá tenhamos a pontinha de sorte. São jogos técnicos, de detalhe. Acreditamos que vamos fazer um jogo perfeito e com a estrelinha do nosso lado.Sabemos como o treinador prepara estes jogos, sabemos a motivação dos jogadores para inscrever o nome na história e agora é esperar que ponham em prática o que é pretendido. Errar o menos possível. Depois, a estrelinha, é importante que nos acompanhe. Acredito que temos todas as hipóteses de passar.