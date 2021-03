Vítor Baía: «Ainda há muita história por escrever»

Vítor Baía voltou a vincar a satisfação pelo apuramento do FC Porto para os quartos-de-final da Liga dos Campeões, alcançando uma passagem histórica em tudo semelhante à de há 17 anos, frente ao Manchester United.





"A frase estava escrito nas estrelas é extraordinária. Estava escrito que repetiríamos a façanha de há 17 anos. Esta equipa preparou-se para isto, o treinador preparou-se como ninguém, pôs os jogadores a jogar com alma. Este é o ADN do FC Porto. Os jogadores morrem dentro de campo pelos adeptos. E falando de adeptos: mesmo não estando, voltaram a aparecer no aeroporto. Na saída para o aeroporto também. É realmente incrível, é isto que nos alimenta: sabermos que temos gente que nos apoia como ninguém e que merece o carinho e respeito de todos nós. Só vale a pena com esta paixão e é isto que nos eleva e nos leva para outro patamar. E vai continuar a levar, porque há muita história para a escrever", referiu.