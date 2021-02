Vítor Baía analisa o lance de Nanu do ponto de vista do guarda-redes: «É uma coisa incrível...»

Vítor Baía é hoje administrador da SAD do FC Porto, mas foi na baliza que passou grande parte da vida e, por isso, está mais do que capacitado para comentar o lance que envolveu Nanu e Kritciuk no duelo entre FC Porto e Belenenses SAD. E não tem dúvidas que Fábio Veríssimo devia ter assinalado penálti.





"Estou feliz porque o Nanu está bem, já está entre nós. Era o mais importante. Sobre o lance e já ouvi alguns comentários, acho incrível como é que se pode considerar como um choque de cabeças, é uma coisa incrível. Eu fui guarda-redes, digam-me qual foi o guarda-redes que sai a um cruzamento de cabeça? Não há nenhum! A nossa proteção enquanto guarda-redes são os braços, os cotovelos, as mãos… O que fazemos? Colocamos à frente o que nos protege. O que aconteceu é que o Nanu foi para o hospital e o Kritciuk ficou em campo. Se eu num choque violento tenho os braços à frente da cabeça, naturalmente que amortece o choque. Os cotovelos estão lá, os punhos estão lá e foi aí que se deu a lesão do Nanu. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas em que era penálti", referiu Baía, pedindo mais sensatez a quem dirige os jogos."Falta à arbitragem a cultura do jogo, saber compreender o jogo, interpretar e estar lá como se fosse um praticante. Há muita dualidade, se fosse a contar os penáltis que esta época já foram marcados por contacto entre guarda-redes e avançados então aí ficavam todos muito corados de vergonha por não terem marcado penálti no jogo de ontem", frisou, em declarações à FC Porto TV.