Vítor Baía e a derrota em Famalicão: «Não é este resultado que altera as ambições»

Vítor Baía, candidato à vice-presidência dos dragões pela lista de Pinto da Costa, comentou ontem a derrota da equipa em Famalicão, na quarta-feira à noite. Em declarações à agência Lusa, o antigo guarda-redes vincou que o deslize em nada altera a forma como o FC Porto encara esta reta final da Liga NOS 2019/20. “Este não foi o resultado que pretendíamos. Mas o futebol é assim mesmo. A eficácia é muito importante. Mas o FC Porto nunca baixa a guarda e não é este resultado que vai alterar as ambições. Aliás, a ambição mantém-se intacta. Não muda absolutamente nada em relação às ambições. Muito pelo contrário, saem ainda mais reforçadas. A ambição de ser campeão mantém-se intacta”, frisou.

O homem que Pinto da Costa pretende integrar na gestão do futebol azul e branco, assim a lista A vença as eleições a realizar este fim de semana, evidenciou o desejo de concretizar o “regresso a casa”. “É com grande otimismo e motivação que encaro este novo desafio de fazer parte da lista do presidente. Este é um regresso a casa e que sabe sempre bem. Fiquei muito lisonjeado com o convite do presidente. Temos muito trabalho pela frente e sempre com um espírito grande de união para ajudar a ultrapassar esta altura complicada”, afirmou.

De notar que o guardião é um dos 15 futebolistas e antigos futebolistas a participar numa campanha de combate à violência doméstica promovida pela FIFA, pela União Europeia e a Organização Mundial da Saúde. “O futebol pode ter um papel preponderante em passar essa mensagem. Penso que poderá ajudar nesta missão de colocar as pessoas a pensar”, frisou, a propósito da campanha.