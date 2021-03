Vítor Baía e a eliminatória com o Chelsea: «Vamos encarar com otimismo e vontade de passar»

Vítor Baía, vice-presidente do FC Porto, comentou o sorteio da Liga dos Campeões que ditou o embate dos dragões com o Chelsea nos quartos de final da prova 'milionária'.





"Quando se está nos quartos de final o adversário é de grande qualidade. Temos muito para escrever nesta Champions. Confiança existe, vamos jogar com uma grande equipa, que tem vindo em grande recuperação com um novo treinador. Foquemo-nos em nos, esta tudo em aberto. Para mim o FC Porto é sempre favorito, seja contra quem for, vamos encarar com otimismo e vontade de passar", referiu o antigo guarda-redes do FC Porto, em declarações ao Porto Canal."Sabemos o ADN da nossa equipa, da nossa cultura. E vamos estar à altura da exigência de um jogo desta dimensão. Jogadores estão motivadíssimos, agora é a bola começar a correr. Nesta liga tudo se resolve nos detalhes. Jogos têm grande especificidade e complexidade, mas estaremos preparados para o que aí vem. Espero uma equipa motivada e forte como vimos contra a Juventus e acredito que os jogadores querem continuar a escrever a sua própria história", acrescentou.Relativamente ao adversário, Vítor Baía reconhece que os londrinos têm "melhorado o processo e organização defensiva" desde a chegada do técnico alemão Thomas Tuche. "No último terço têm grande qualidade, são uma equipa bastantre equilibrada e que é a imagem do treinador. Mas a nossa equipa irá estar preparadíssima para a exigência e responsabilidade.Nas meias-finais, o FC Porto já sabe que pdoerá encontrar Real Madrid ou Liverpool. Mas Baía prefere focar-se apenas no Chelsea. "Sabemos que todos os jogos seriam de grande qualidade, não há muito para fugir. Vamos focar-nos nos ‘quartos’ e não vale a pena pensar para além disso. É esperar pelo momento e a equipa estar bem. Os outros jogos? Parecem-me todos equilibrados", concluiu.