Vítor Baía e a morte de Reinaldo Teles: «É uma perda irreparável para o universo portista»

As reações ao falecimento de Reinaldo Teles têm-se multiplicado ao longo da tarde e Vítor Baía não quis perder a oportunidade de fazer uma homenagem ao antigo dirigente do FC Porto antes do jogo com o Marselha.





"O Reinaldo Teles era uma pessoa pela qual eu tinha um carinho enorme. Era uma pessoa leal e um grande profissional que nos acompanhou em todos os momentos. Criámos uma relação fraternal com ele e é uma perda irreparável para o universo portista", começou por explicar o agora administrador da SAD portista à TVI24.O antigo guarda-redes aproveitou ainda para elogiar a discrição com que Reinaldo Teles sempre trabalhou: "Todos sabemos que ele era uma pessoa importantíssima no clube, apenas era discreto e gostava de estar no seu canto. Era competente, era um amigo e era fácil criar confiança com ele. Ele tinha uma relação especial com todas as pessoas ligadas ao FC Porto e vai deixar-nos muitas saudades".Para além de Reinaldo Teles, o mundo do futebol viu também partir Diego Maradona, que mereceu também algumas palavras de Vítor Baía. "Partilhámos momentos extraordinários no pós carreira. É um dos melhores jogadores de sempre, marcou gerações e vai deixar um vazio incrível", concluiu.