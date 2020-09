Vítor Baía e Luís Gonçalves eleitos como administradores da SAD do FC Porto

Vítor Baía e Luís Gonçalves fazem oficialmente parte da administração da SAD do FC Porto desde esta quinta-feira. Os antigos guarda-redes e diretor-geral do FC Porto viram a sua eleição aprovada com 99,9994 por cento dos votos.





Entram também na administração, como administradores não executivos, Cristina Azevedo, Manuela Aguiar e Rita Moreira, às quais se junta Reinaldo Teles, que deixou de ser administrador executivo. Com o mesmo estatuto dentro da sociedade mantêm-se Pinto da Costa, Adelino Caldeira e Fernando Gomes.A assembleia geral realizou-se no auditório do Estádio do Dragão e contou com a participação de 76,42 por cento do capital social da SAD."A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, nos termos do artigo 248º nº 1 do Código dos Valores Mobiliários vem informar o mercado que, na Assembleia Geral realizada hoje, dia 17 de setembro de 2020 com início às 15:30 horas, onde esteve representado 76,42% do capital social, foram tomadas as seguintes deliberações:1.Eleição da Mesa da Assembleia Geral para o quadriénio 2020/2023, por unanimidade;2.Eleição do Conselho de Administração para o quadriénio 2020/2023, com 99,9994% dos votos a favor;3.Eleição do Conselho Fiscal para o quadriénio 2020/2023, por unanimidade;4.Eleição do Revisor Oficial de Contas para o quadriénio 2020/2023, por unanimidade;5.Eleição da Comissão de Vencimentos para o quadriénio 2020/2023, por unanimidade;6.Eleição do Conselho Consultivo para o quadriénio 2020/2023, por unanimidade.O Conselho de AdministraçãoPorto, 17 de setembro de 2020"