Vítor Baía é trunfo eleitoral de Pinto da Costa Antigo guardião reaproximou-se do presidente e passa de mero apoiante a face da renovação da lista A. Pode ser mesmo vice-presidente





Pinto da Costa e Vítor Baía juntos ao lado da estátua que imortaliza os feitos do guardião no Museu do FC Porto

• Foto: José Moreira