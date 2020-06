Vítor Baía: «É um orgulho e uma honra voltar a esta casa»

Vítor Baía não podia estar mais feliz pelo novo papel que poderá vir a ter no FC Porto. Candidato a vice-presidente pela lista A, de Pinto da Costa, o guardião está desejoso de assumir as novas funções, esperando que este novo ciclo seja tão ou mais profícuo do que aquele que viveu com a camisola dos dragões enquanto jogador.





"É uma honra e um orgulho voltar a esta casa. Tenho uma ligação umbilical e de sentimento com este clube. A parte desportiva está ultrapassada, estamos noutro ciclo. Quero que tenha tantos ou mais êxitos como o anterior. Isso exige da minha parte uma grande dedicação e estar imbuído no espírito e cultura FC Porto. E acima de tudo estou confiante nos anos que aí vêm", referiu.De olhos postos no futuro, Vítor Baía não descurou, ainda assim, o passado, tendo a expectativa de que essa mesma experiência acumulada como jogador possa vir a útil num novo papel."Todos sabem a minha experiência como capitão. Era a extensão da direção, do treinador. E a transmissão de uma cultura muito própria que nos têm levado ao êxito. É isso que pretendemos. Vivemos numa cidade de trabalho, que adora o clube. O clube é a imagem dos sócios e há que respeitar isso", referiu.