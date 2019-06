Vítor Baía: «Estaremos sempre agradecidos a Herrera»

O FC Porto não vai esquecer Héctor Herrera tão cedo e sentirá a falta do mexicano, de partida para o Atlético Madrid.A opinião é de Vítor Baía, vincando a forma como o médio se entregou ao clube.





"No FC Porto estaremos sempre agradecidos a Herrera, foi nosso capitão durante algum tempo e vê-lo sair dói. Deu muito ao clube e será recordado como uma lenda", disse o antigo guardião portista, em declarações prestadas ao jornal Récord, do México.Baía lembrou ainda a evolução do próprio Herrera nas seis temporadas ao serviço dos dragões: "Cresceu desde a sua chegada e não é o mesmo jogador de há uns anos. Chegou a levar a equipa aos ombros e sentiremos a sua falta. O Atlético Madrid vai ter um grande jogador e uma excelente pessoa, que cairá muito bem no esquema de Diego Simeone."