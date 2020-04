Vítor Baía fala em "interferências externas" para ter falhado o Euro'2004

Vítor Baía foi uma vez mais questionado sobre a sua ausência do Euro'2004 e o antigo guarda-redes deixou a resolução desse tabu novamente para Luiz Felipe Scolari. Uma coisa é certa. O antigo internacional português não tem dúvidas de que todos ficaram a perder.





"Continuo a não saber o motivo e a razão pela qual não fui chamado, aquele ano foi particularmente extraordinário, vencemos tudo, fui considerado o melhor guarda-redes da Europa, e nada faria prever um desfecho daqueles. A única pessoa que sabe e ainda não partilhou com ninguém é o senhor Scolari. Falou de opções, disse 'sabes como é, nós chegámos e não sabemos bem onde estamos, as pessoas que nos rodeiam...', ou seja, notou-se que houve ali interferências externas, mas não sou pessoa de rancores, ódios, a única coisa que sei é que saí prejudicado, o senhor Scolari saiu prejudicado e a Seleção Nacional também saiu prejudicada. É a única coisa que sei no meio disso tudo", revelou Vítor Baía, em declarações à FC Porto TV.