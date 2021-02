Vítor Baía: «Falta aos árbitros conhecimento do jogo»

O jogo com o Belenenses SAD acabou por ser a gota de água para a revolta portista contra a arbitragem e Vítor Baía falou mesmo em "dualidade de critério nos aspetos disciplinares", para além de apontar "falta de conhecimento do jogo" por parte dos árbitros.

"O nosso estado de espírito de revolta tem a ver com tudo aquilo a que temos vindo a assistir quanto aos aspetos disciplinares, à dualidade de critério nos aspetos disciplinares, e aquilo que tem sido o comportamento dos árbitros ao longo desta temporada, onde nos sentimos verdadeiramente prejudicados. Temos os jogadores descontentes e revoltados com tudo aquilo que se tem assistido e ontem [anteontem] voltou a acontecer. Falta aos árbitros ter um conhecimento do jogo completamente diferente, ou seja, olhar para o jogo de uma forma completamente diferente do que é uma aplicação pura e simples da lei. Têm de sentir, ver e avaliar os lances de uma forma bem diferenciada, isso tem a ver com uma evolução, o Conselho de Arbitragem tem uma palavra a dizer no crescimento destes árbitros. Agora, aquilo que acontece e tem acontecido, e não nos podemos calar, é a dualidade de critério, com o sentirmo-nos prejudicados constantemente durante este campeonato com a questão disciplinar ", realçou o administrador. Os dragões reclamaram duas expulsões de jogadores do Belenenses SAD neste jogo.