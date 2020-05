Vítor Baía: «Muito honrado com a confiança do presidente»

RECORD - Que sentimento pretende expressar neste momento em que, finalmente, está oficializado o convite para integrar os órgãos sociais do FC Porto?

VÍTOR BAÍA- Acima de tudo é um momento de grande felicidade. É algo natural quando se ama o clube e quando se gosta do FC Porto e de tudo o que é a sua organização. Sinto-me muito honrado pelo presidente depositar em sim a sua confiança para voltar à estrutura e integrar os órgãos sociais do clube como vice-presidente. Deixo nas suas mãos, dada a confiança que tenho na sua qualidade de líder e de tudo o que é o seu estilo de liderança e governação, a decisão de onde poderei ser mas útil.





VB - O problema foi mesmo esse. Tive muitos convites para encabeçar novos projetos e independentemente de não estar ligado à gestão diária, quando se está no futebol, está-se no futebol. Ou seja, não se larga nunca. Compreende-se todos os momentos, todos os tipos de governação, sabe-se como as equipas e grandes clubes estão organizados. Por isso nunca entendi que estava num período de ausência ou interregno. Entendi sempre este percurso como uma preparação e como um estar sempre atento ao que era o FC Porto, que foi sempre o meu maior desejo e o objetivo no qual estive focado. Nunca me desviei daquilo que era importante para mim, e o meu foco, o FC Porto. Ninguém me pode levar a mal por isso. Quando se ama verdadeiramente espera-se pelo momento certo. Estou feliz por poder regressar. Adoro o presidente, admito-o, e quero realmente estar ao seu lado no presente e futuro.