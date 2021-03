Vítor Baía: «Taremi disse que Benfica e Sporting podiam dar-lhe milhões, que preferia o FC Porto»

Vítor Baía destacou a grandeza e a cultura do FC Porto, para além do reconhecimento dado pelas grandes instituições do futebol internacional. O responsável portista lembrou, por exemplo, que Mehdi Taremi também escolheu o FC Porto pela sua história.





"O FC Porto é reconhecido desde há muitos anos pela sua evolução, crescimento sustentado, com títulos internacionais incríveis, temos tantas Liga dos Campeões como a Juventus, ao comparar os clubes tem de se olhar para os títulos internacionais, quando eu andava nos fóruns da UEFA e da FIFA sentia-se o respeito pelo FC Porto, pelo seu trajeto, a sua alma, o seu ADN. A cultura FC Porto é reconhecida em todo o Mundo. Quando estivemos na contratação do Taremi pesou mais a nossa história, ele disse que o Benfica e o Sporting podiam dar-lhe milhões que ele preferia o FC Porto, queremos jogadores que olhem ao projeto mas também à histótia, isso demonstra a nossa grandeza", destacou o administrador da SAD.