Vítor Baía: «Quem foi o melhor de sempre? Não há dúvida nenhuma...»

Vítor Baía nunca tinha sido tão explícito em relação ao melhor guarda-redes português de todos os tempos, mas hoje, respondendo a uma questão colocada por um adepto dos dragões, na FC Porto TV, o antigo dono da baliza portista e da Seleção Nacional foi logo direto ao assunto e chamou a si o protagonismo.





"Quem foi o melhor de sempre? Não há dúvida nenhuma... (risos) Para sermos simpáticos e politicamente corretos temos de ter algum cuidado quando abordamos este género de temas, mas com a minha idade e a minha experiência, depois de tudo o que vi até hoje, não tenho dúvida absolutamente nenhuma em relação a isso. Já cansa de ouvir o que algumas vezes ouvimos, porque há gerações que não nos viram jogar e não têm noção daquilo que era o nosso valor, mas nós jogávamos muito, como se tem visto nos jogos transmitidos durante esta pausa. Chegamos a uma altura em que ficamos cansados de ser bons rapazes, nós éramos os melhores", destacou Vítor Baía, reportando-se ao período em que o FC Porto conquistou a Liga dos Campeões e a Taça UEFA, no início deste século.O antigo dono da baliza portista agradeceu a Artur Jorge o facto de ter apostado em si, quando era tão jovem, para ser titular no FC Porto, e a José Mourinho."Destaco Artur Jorge, por ter apostado num jovem guarda-redes, foi extraordinário nessa etapa, ajudou muito a consolidar a minha posição, deu outra estabilidade, daí que esteja grato ao senhor Artur Jorge, um grande campeão. Depois tivemos outros de qualidade, como Fernando Santos, Jesualdo Ferreira, mas o que me marcou mais foi o José Mourinho. Não obstante ser jovem, estava à frente todos", reforçou Baía.