Vítor Baía recordou episódio da braçadeira no FC Porto: «O meu capitão era o Jorge»

Vítor Baía e Jorge Costa recordaram o episódio da escolha de capitão de equipa no início da época 2002/03, após o regresso do central do empréstimo ao Charlton, de Inglaterra. O antigo guarda-redes recordou que foi uma situação pacífica e que serviu para unir o balneário do FC Porto antes das grandes conquistas nacionais e internacionais.





"Vivemos intensamente quando o Jorge teve de sair por incompatibilidade com treinador Octávio Machado e foi uma alegria quando o vimos regressar. Estávamos no início de uma nova era, com uma renovação parcial do plantel. A primeira reunião no estágio foi para a escolha do capitão, a sala estava cheia e o Mourinho disse que tínhamos de decidir o capitão, tinham de decidir entre dois pesos-pesados. Eu disse logo que no que dependesse de mim, o meu capitão era o Jorge, porque tinha maior abrangência, estava no campo todo, e era o anterior capitão. Quanto às responsabilidades dentro e fora do campo, contavam comigo. Mourinho acabou logo a reunião e foi um alívio para os jovens que tinham acabado de chegar", recordou Vítor Baía, em declarações à FC Porto TV.No mesmo programa, e em direto com o amigo e antigo colega de equipa, Jorge Costa confirmou a história e elogiou Baía."Num ano que se previa complicado, evitou-se o que poderia ser uma cisão no balneário, o Vítor demonstrou a pessoa que é, o portista que é, o ser humano que é para não haver qualquer género de dúvidas, o Vítor não permitiu que houvesse problemas. Dentro do campo era eu o capitão, mas fora era eu e Vítor, por isso na hora da glória fazia sentido que o Vítor estivesse ao meu lado", revelou o antigo central.