Vítor Baía: «Sei que vou ser alguém importante naquilo é que futuro do FC Porto»

Vítor Baía foi enquanto futebolista figura de destaque no FC Porto, mas o antigo guardião internacional português assume que quer mais, vendo-se como sucessor de Pinto da Costa na presidência dos dragões.





"Sei que vou ser alguém importante naquilo que é o futuro do FC Porto, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Depois há uma coisa muito importante que é a paixão que tenho pelo clube. Não vou fugir disso porque é uma realidade, é uma relação umbilical. Neste momento, o FC porto tem um presidente e espero que continue durante mais tempo, e há de chegar o momento de uma transição, de mudanças, mas também digo que não vai ser nada fácil, essa mudança vai ser muito complicada", admitiu Vítor Baía em entrevista ao 'Observador'.O antigo guarda-redes, que atualmente tem um programa no canal 11, diz que não vai esconder-se na hora da sucessão a Pinto da Costa, e deixa um desafio a todos os que dizem "verdadeiramente" gostar do clube: "Todos os que gostam verdadeiramente do FC Porto não se podem esconder."