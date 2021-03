Vítor Baía: «Sérgio Conceição é dos melhores treinadores do mundo neste momento»

Vítor Baía destacou na noite desta quarta-feira a exibição "absolutamente incrível" do FC Porto em Turim, para a Liga dos Campeões, tecendo rasgados elogios ao plantel, mas também a quem lidera a equipa e o clube.





"Sérgio Conceição está ao nível dos melhores treinadores do mundo neste momento, não tenho problemas em afirmá-lo. Tem tido um papel importantíssimo. Quando ao nosso presidente é uma inspiração, é impressionante ver alguém com a sua experiência motivadíssimo e a sofrer de uma forma genuína.O presidente é o nosso grande mestre e líder, é a nossa locomotiva. Está cada vez melhor", referiu o administrador da SAD, ao Porto Canal.Sobre o rendimento da equipa contra a Juventus, Vítor Baía mostrou-se extremamente satisfeito. "Foi uma demonstração de força, de união, determinação, absolutamente incrível. Os jogadores muito solidários, num jogo muito bem preparado pelo nosso treiandor, como sempre, e no fim foi realmente extraordinário de ver a alegria dos jogadores, ao ver o seu esforço recompensado. Não é fácil jogar contra jogadores com tanta qualidade, com menos um jogador tanto tempo, mas estivemos incríveis. Sabíamos que os detalhes seriam muito importantes. Saber que é importante controlar o jogo, saber que não estamos por cima, mas é importante saber sofrer. Depois a qualidade veio ao de cima, foi uma demonstração de enorme qualidade de toda a equipa. Ao início, quando saiu o sorteio, podia haver um facilitismo por jogar contra o FCPorto, mas só quem não nos conhece poderia pensar isso", afirmou.