Vítor Baía sobre arbitragem do Belenenses SAD-FC Porto: «Deviam corar de vergonha»

Depois de Sérgio Conceição e do capitão Pepe, ontem foi a vez de Vítor Baía assumir uma posição firme e manifestar a indignação e revolta do FC Porto relativamente à atuação da equipa de arbitragem liderada por Fábio Veríssimo no jogo frente ao Belenenses SAD. O administrador da SAD recorreu até à sua experiência como antigo guarda-redes para se mostrar incrédulo pelo facto de não ter sido marcado penálti de Kritciuk sobre Nanu, aos 84 minutos, no lance que resultou na lesão do lateral portista.

"Antes de mais, estou feliz porque o Nanu está bem, já está entre nós, isso é que era o mais importante. Em relação ao lance, acho incrível como é que se pode denominar este lance como choque de cabeças. Fui guarda-redes, digam-me qual foi o guarda-redes que viram sair a um cruzamento de cabeça? Não há nenhum em lado nenhum. A nossa proteção enquanto guarda-redes são os braços, os cotovelos, as mãos, e o que fazemos? Colocamos à frente aquilo que nos protege, tanto é que o Nanu foi para o hospital e o Kritciuk ficou em campo. Se num choque violento tenho os braços à frente da minha cabeça, naturalmente amortece e depois provoca o choque. Os cotovelos estão lá, os punhos estão lá, e foi aí que se se deu a lesão do Nanu. Do meu ponto de vista nem há comentários, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas de que era penálti", referiu o dirigente, à FC Porto TV, apontando outros lances entre guarda-redes e avançados que já foram transformados em penálti esta época para justificar a sua teoria.

"Há muita dualidade. Se fosse referir os penáltis que já foram marcados este ano por contactos entre guarda-redes e avançados, então aí ficariam todos muito corados de vergonha por não terem marcado penálti neste jogo", vincou Vítor Baía.

Lançar alerta

Dentro da alegada dualidade de critérios, o administrador dos dragões queixou-se do estigma que está a ser criado em torno de Taremi e da falta de proteção a Marega e Corona, dois jogadores muito castigados por faltas.

"Já custa bastante marcarem um penálti a favor do Taremi, já o querem denominar como ‘piscineiro’, que é uma coisa que nos abomina; temos o Marega, que por ser forte fisicamente e aguentar mais, as faltas sobre ele não contam; temos o Corona, que é autenticamente vítima de caça ao homem. Se vissem no final dos jogos como está a parte física dele ficavam loucos. É um conjunto de situações às quais não podemos de forma alguma fechar os olhos e temos de alertar. Há confiança nos árbitros, mas têm de fazer bem o seu trabalho, porque os nossos jogadores e o nosso treinador trabalham com grande afinco e grande dignidade e querem ver também que uma classe que queremos que seja cada vez melhor e mais forte não tenha influência neste campeonato", rematou.