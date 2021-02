Vítor Baía sobre Cristiano Ronaldo: «Espero que faça um interregno de dois jogos...»

Vítor Baía foi o porta-voz da confiança portista antes do jogo com o Juventus. O administrador da SAD do FC Porto espera que os dragões façam um bom jogo contra a 'Vecchia Signora', contando, para isso, com um Cristiano Ronaldo pouco inspirado.





"Temos feito uma grande Liga dos Campeões, temos estado a um nível muito bom e, agora com a mesma intensidafde, a mesma entrega e com aquilo que tem sido a imagem desta equipa, que possamos dar continuidade a esta grande campanha. Sabemos que vamos jogar com uma grande equipa, uma das melhores da Europa, com o melhor do Mundo. Espero que o CR não esteja tãio inspirado e que faça um interregno de dois jogos", apontou, aos microfones da Eleven.