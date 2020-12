Vítor Baía sobre o '99' de Diogo Costa: «Tinha medo, mas eu disse-lhe que gostava que tivesse»

O número 99 é histórico no FC Porto por ter pertencido a Vítor Baía, mítico guardião dos dragões que, hoje em dia, faz parte da direção do clube e da administração da SAD. Atualmente, essa camisola tem um novo dono, dono esse que vai estrear-se, esta quarta-feira, em jogos da Liga dos Campeões: Diogo Costa.





Ora, nada poderia deixar Vítor Baía mais feliz. "Representa muito, é um talento, tem uma capacidade extraordinária. Domina todos os momentos do jogo, muito completo. Sai muito bem da baliza, controla bem a profundidade. Tem tudo para ter uma grande carreira. Sobre o 99, o Diogo tinha algum receio por ter o 99 nas costas, mas fui ter com ele e dizer que eu gostava que ele tivesse. Fico muito orgulhoso", disse o administrador, lembrando a sua estreia na prova mais importante do futebol europeu."Na minha estreia, contra o Feyenoord, neste modelo, foi uma guerra... Estava bem, encarava bem estes jogos com grande tranquilidade, já nasci com essa calma. E às vezes a irreverência leva-nos a fazer coisas que com idade não nos atrevemos. Saía a jogadores com quase dois metros sem receio e isso fez-me sentir cómodo... na banheira de Roterdão houve muito que fazer", concluiu.