Vítor Bruno com voz ativa nas redes sociais

Na reta final de 2020/21, Vítor Bruno teve maior visibilidade por via do castigo de Sérgio Conceição, que foi depois suspenso cautelarmente. Ora, o adjunto azul e branco mantém-se ativo na esfera mediática, tendo aberto conta no Twitter no início do mês. O FC Porto ganha assim uma nova via comunicacional, que poderá naturalmente vir a ter a sua utilidade estratégica com o decorrer da temporada. Ontem, Vítor Bruno desejou boa sorte à Seleção Nacional, juntando à mensagem uma fotografia de Pepe e Sérgio Oliveira; anteriormente, já tinha comentando a renovação contratual da equipa técnica e a eleição do golo de Taremi ao Chelsea como melhor da Champions, além do falecimento de Neno.