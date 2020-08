Vitor Bruno e a expulsão de Conceição: «Se houver câmaras vão perceber o que aconteceu»

Vítor Bruno, adjunto de Sérgio Conceição, comentou a vitória portista na Taça de Portugal este sábado frente ao Benfica, considerando que a equipa "reencarnou" valores do povo do Norte. sem nunca virar a cara à luta.





"Foi uma época atípica, com muitas nuances que nos obrigaram a readaptar constantemente. Penso que nesta altura não haverá muito a dizer sobre a nossa vitória. Neste momento temos de destacar os valores do grupo. A equipa hoje reencarnou os valores do povo do Norte, que é um povo nobre, leal, humilde, trabalhador e que nunca vira a cara à luta", afirmou à RTP."O caráter está presente no dia a dia. Os jogadores foram gigantes, com uma capacidade de trabalho incrível, em circunstâncias muito difíceis. Faltaram-nos os adeptos, faltou-nos o treinador, mas sobraram aqueles dez heróis que estavam no campo, somados àqueles que estavam na bancada e que tanto nos ajudaram", destacou ainda o treinador adjunto do FC Porto.Quanto à expulsão do Sérgio Conceição, Vítor Bruno refere que num jogo decisivo deveria haver mais sensibilidade para se perceber o contexto. "se houver câmaras vão perceber o que aconteceu, eu estava mais atrás, não vi. Vi, sim, uma reação pequena perante uma falta que é marcada. E perante isto o árbitro expulsou o treinador, num jogo decisivo. Acho que tem de haver um pouco mais de sensibilidade para perceber o contexto."