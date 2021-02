Vítor Bruno: «Fazem do Corona um saco de batatas. Está no balneário a chorar»

O FC Porto empatou (2-2) este domingo na deslocação ao terreno do Sporting de Braga, em jogo de abertura da 18.ª jornada da Liga NOS, num encontro com muita polémica à mistura. No final da partida, Vítor Bruno foi quem representou a equipa técnica dos dragões, fruto da expulsão de Sérgio Conceição no decorrer da partida.

Jesús Corona viu amarelo por esta entrada logo aos 6 minutos do Sp. Braga-FC Porto Jesús Corona viu amarelo por esta entrada logo aos 6 minutos do Sp. Braga-FC Porto

"É demasiado frustrante. A própria questão que me está a colocar, por si só, já encerra algum significado. Fomos melhores durante grande maioria do tempo, depois há uma parte em que não se percebe muito bem porquê, mais uma vez, aquele que é nosso melhor jogador, não temos problema nenhum em dizer, temos um coletivo muito forte mas é um jogador com muita qualidade. Enquanto continuarem a fazer do Corona, desculpem-me a expressão, um saco de batatas, corremos o risco de não valorizarmos o futebol em Portugal. É criminoso aquilo que fazem ao Corona semanalmente. É um caminho que eu julgo que não queremos percorrer. Todos os intérpretes têm de meter a mão na consciência. Temos de ter outro tipo de cuidado na forma como abordamos os lances, como protegemos os melhores, sob pena de depois fugirem para outros campeonatos", começou por dizer o técnico adjunto em declarações na flash-interview da Sport TV.



Golos sofridos e capacidade da equipa em responder em situações adversas



"Cada jogador sabe qual é a sua missão dentro de campo. Houve a necessidade de alterar. O primeiro golo abandonou um bocadinho aquilo que era a estrutura da equipa. Queríamos atrair dentro para depois avançarmos por fora. Na área estávamos bem preenchidos e fizemos muitos cruzamentos. Depois, um lance de um caso fortuito acaba por cair num jogador do Sp. Braga que no segundo poste acaba por fazer o golo. Mesmo assim, a equipa dá sempre uma boa resposta e revela uma reserva interior que muitas vezes é desconhecida por muita gente. Ir à procura de algo mesmo quando nos colocam à prova. Temos um lance mesmo a fechar para fazer o 3-2, num lance que era de todo merecido aquela bola do Marega entrar."



Expulsão de Corona

Jesús Corona viu segundo amarelo por esta entrada e foi expulso no Sp. Braga-FC Porto Jesús Corona viu segundo amarelo por esta entrada e foi expulso no Sp. Braga-FC Porto

"Vi, vi as imagens. Toda a gente já deve ter visto. O primeiro amarelo é um atentado ao futebol, o segundo amarelo pode-se aceitar. O primeiro é um atentado. Os cofres são arrebentados. Ele está no balneário a chorar porque tem dor. E depois a proteção que tem é esta."



Distância para o Sporting pode aumentar





"O campeonato é uma maratona, já tivemos a sete pontos no passado e conseguimos o nosso objetivo. Vamos ver o que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã. A equipa vai atrás daquilo que lhe pertence e não vai mudar", terminou.