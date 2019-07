Vítor Bruno: «Gostamos de quem nos enfrenta desta forma»

Vítor Bruno, treinador adjunto do FC Porto, fez um balanço positivo da participação da Copa Ibérica, que os dragões conquistaram este domingo após vencerem o Getafe por 2-1 . À Sport TV, o 'braço direito' de Sérgio Conceição elogiou ainda Fábio Silva (avançado que fez recentemente 17 anos), autor do golo do triunfo."Mais um momento competitivo para trabalhar e consolidar o que tem sido trabalho. Temos muitos jogadores novos. Fizemos os golos de bola parada e em anos anteriores tínhamos feito já muitos dessa forma. Vamos fazer tudo para voltar às conquistas.""Claramente, basta olhar para os dados estatísticos. Foi um bom teste, gostamos de quem nos enfrenta desta forma e nos obriga a ir ao limite.""É bom para ele, não podemos esquecer que tem 17 anos. Tem muita qualidade mas vai ter de maturar em vários aspetos. Hoje marcaram o mais velho e o mais novo, aqui não há idades."