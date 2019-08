Vítor Bruno interventivo no banco

Com Sérgio Conceição na bancada, devido ao castigo de um jogo aplicado pela UEFA, foi Vítor Bruno quem orientou a equipa no banco e o técnico-adjunto esteve sempre muito interventivo, dando constantes indicações para dentro do campo e contando com a colaboração de Diamantino Figueiredo, responsável pela preparação dos guarda-redes.





O banco, onde desta vez não esteve Sérgio Conceição, teve o seu momento mais explosivo aos 89 minutos, quando Sérgio Oliveira fez o golo. Todo o grupo se juntou a festejar, voltando a repetir o gesto de união após o apito final, com a habitual roda no centro do relvado.