Vítor Bruno: «Jovens? Aqui não há oportunidade nem descanso, há competência»

Vítor Bruno acredita que o FC Porto está a "trabalhar no caminho certo" neste início de temporada. Após o, o treinador-adjunto dos dragões referiu que os jogadores estão a responder bem aos primeiros treinos."Estamos a trabalhar no caminho certo, numa altura em que a carga é grande. Os jogadores têm trabalhado muito bem, sujeitos a uma acumulação de fadiga que se reflete em alguns momentos. É sempre bom ganhar, seja em que altura da época for", começou por dizer.Sobre os jovens que vão aparecendo na equipa principal, Vítor Bruno diz que isso acontece por mérito do trabalho que têm desenvolvido nos anos anteriores."Aqui não há oportunidade nem descanso, há competência. Têm trabalhado bem e já nos anos anteriores o faziam na formação, é uma questão de timing e entraram e fizeram muito bem", referiu.Sobre o jogo, o técnico considera que foi um duelo equilibrado em que a sua equipa deu uma boa resposta. Sobre o triunfo nos penáltis, Vítor Bruno desvaloriza as derrotas da última temporada, dizendo que o FC Porto vai ganhar mais vezes da marca dos 11 metros."No futebol, o mérito de uma equipa está muito associado ao demérito da outra. Foi um jogo equilibrado, alguns momentos nós estivemos por cima, noutros fomos obrigados a defender. Temos trabalhado muito e demos boa resposta. Penáltis? Isso era um bocadinho o estigma que foi criado em torno do FC Porto pelo passado recente menos bem sucedido. Ganhámos hoje e vamos ganhar no futuro com certeza", concluiu.