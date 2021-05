Vítor Bruno: «Houve uma equipa mais forte do que a outra durante 80 minutos»

Vítor Bruno, treinador-adjunto do FC Porto, foi o elemento da equipa técnica dos dragões que se dirigiu à 'flash-interview' no final do clássico disputado hoje no Estádio da Luz.

Em declarações à BTV, o técnico de 31 anos elogiou a qualidade de jogo das duas equipas, afirmando que os seus jogadores acabaram por estar superiores no cômputo geral da partida.

"Bom jogo de futebol. Penso que era digno de ter adeptos na bancada. Um jogo muito competitivo com duas equipas com muita qualidade. Houve uma equipa que foi mais forte do que a outra durante praticamente 80 minutos. Uma segunda parte com uma vontade mais grande de chegar mais à frente na tabela. Depois, o jogo partiu um pouquinho e aí [o resultado] podia ter caído para qualquer lado", começou por dizer o técnico.

Equilíbrios no meio-campo devido à ausência de Corona

"Procuramos equilibrar com o Otávio, penso que aí no meio-campo fomos mais fortes e depois fomos letais na frente. Os jogadores foram enormes. É difícil explicar por palavras aquilo que eles representam para nós. É isto. É este o resultado mais vamos lutar até ao fim."

Entrada de João Mário foi pensada durante a semana de trabalho

"Nós durante a semana tentamos introduzir alguns comportamentos e dinâmicas que fazem sentido e essa foi uma dessa. Tínhamos preparado a entrada do João Mário. Entrou muito bem. É um ala de raiz. Obviamente que defensivamente tem sido trabalhado para ganhar mais raízes defensivas. Quando colocamos o João Mário em campo, partimos um pouquinho e pensamos que podíamos assim chegar ao golo."

Luta pelo título "está difícil"

"Está difícil mas os jogadores têm fibra. Para nós ficar em segundo ou terceiro é pouco importante. Este clube tem por hábito ganhar. Ficou mais difícil, não negamos. A equipa tem feito um trajeto -além daquilo que é veiculado por fora - fenomenal na Liga dos Campeões", terminou.