Vítor Bruno: «Quem entra tem de perceber que a arte de defender é tão bonita como a de atacar»

Apesar de ter visto o FC Porto vencer e ter elogiado a atuação geral dos dragões, Vítor Bruno deixou alguns reparos, especialmente à forma como os portistas foram encostados às cordas nos instantes finais, com várias jogadas perigosas que poderiam ter resultado num empate final a três golos diante do Famalicão.





"Na primeira parte entrámos bem e realmente foi o que aconteceu. Diante de uma equipa que tem vindo a subir de qualidade, que nesta fase se agarra a tudo o que pode, como é algo normal de quem luta por algo difícil. A nossa entrada é boa, mas com a saída do Corona desequilibrámos a nossa estrutura. Entrámos com uma configuração assimétrica e quando ele saiu tivemos de reconfigurar tudo. A equipa perdeu-se no campo e o adversário no único remate que faz empata. Na segunda parte voltámos ao que era a nossa estrutura habitual, o 4-4-2, e fazemos uma segunda parte forte. Nunca olhámos para o adversário com um sorriso, fomos sérios, honestos, humildes, nunca nos embriagámos... Fomos muito verticais, a tentar ferir o adversário, a ir à profundidade. Podíamos ter feito dois, três, quatro golos, e no final aconteceu o que aconteceu, diante de uma equipa que se agarra a tudo", começou por dizer, à SportTV.Questionado sobre os momentos de aflição na fase final, Vítor Bruno deixou um aviso à navegação. "É natural, mas não deve acontecer. Quem entra em jogo tem de perceber que a arte de defender é tão bonita como a de atacar. Não podemos pensar em marcar um golo e depois sofrer. Pode ter sido por acaso, mas não é, aconteceu porque tinha de acontecer. Nós segurámos com tudo... Cantos, bolas a rondar a área, quando nada fazia prever. Quem entra tem de saber que a arte de defender é tao bonita como a de atacar".Vítor Bruno assumiu que o triunfo nesta fase é importante, venha em que contexto vier. "É sempre importante ganhar. Vínhamos de um empate, mas já demos boas respostas no passado. A equipa tem esse ADN. Há semanas falámos no Pepe, mas aqui temos onze, vinte e tal Pepes... Eles encarnam essa forma, essa ambição está enraizada na equipa".Por fim, um olhar à ausência de Sérgio Conceição no banco. "A ligação é forte, conhecemo-nos muito bem, já são dez anos. A identificação é tal, mas preferia não cá estar. A comunicação não é fácil, a falta do líder faz-se sentir. Os jogadores olham para o banco e não está lá a principal figura. Tentamos atenuar ao máximo, passámos a mensagem, às vezes entra, outras vem com delay, mas no global tudo o que estava planeado foi conseguido".Posteriormente, ao Porto Canal, Vítor Bruno fez uma análise similar e falou ainda da estreia a titular de Francisco Conceição."Era um jogo importante, na sequência dos últimos jogos e como vão ser até ao final. Foi um jogo difícil contra uma equipa que sabe pisar o campo. No único remate enquadrado com a baliza, o nosso adversário chega ao 1-1 e vamos para o intervalo empatados. A segunda parte já foi uma parte à Porto, uma equipa mandona, de volta a jogar em 4x4x2. Este jogo com o Famalicão foi o primeiro que jogamos com um adversário que tinha os mesmos dias de recuperação do que nós. Tínhamos três ou quatro jogadores com alguma dificuldade.Já sobre Francisco Conceição... "É um miúdo com muito talento. Vai maturar, vai crescer e é com o erro que vai aprender. O Diogo Leite é um jogador muito sério, muito profissional e, quando assim é, as coisas tornam-se mais fáceis. Quando o árbitro apita, só pensamos em ganhar. Há uma grande vontade em ganhar e tudo faremos para chegarmos ao final com o máximo de pontos possível."