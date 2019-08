Vítor Bruno irá assumir o leme do FC Porto a partir do banco, em Krasnodar, no jogo da 1.ª da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.O treinador-adjunto de Sérgio Conceição irá render o técnico principal, que, em maio, foi castigado pela UEFA com uma partida de suspensão, em virtude de um atraso no início do encontro com o Liverpool, no Estádio Do Dragão.Conceição verá, assim, o jogo na Rússia a partir da bancada, uma situação que permitirá a Vítor Bruno a estreia no banco no que a um jogo europeu diz respeito.