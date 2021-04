Vítor Bruno só sabe ganhar como treinador principal

Com Conceição fora do banco nos próximos quatro jogos, caberá a Vítor Bruno assumir o papel principal no banco de suplentes do FC Porto. Um estatuto que não é estranho ao adjunto, que já por três vezes orientou os dragões em função de castigos do treinador principal. Com 100 por cento de aproveitamento.

A primeira vez que Vítor Bruno rendeu Sérgio Conceição como treinador principal foi em abril de 2019, na receção ao Boavista que acabou com triunfo por 2-0 dos portistas. Mais tarde nesse ano, em agosto, voltou a liderar a equipa em Krasnodar e conseguiu vencer por 1-0. Já esta época, frente ao Portimonense no Dragão, foi novamente o adjunto a estar à frente da equipa e a resposta foi novamente positiva: vitória por 3-1.

Desta vez são mais jogos, num contexto de maior pressão, fruto de estarmos em altura de decisões. Um teste ao adjunto de Sérgio Conceição há quase dez anos, mas também à própria equipa, que nunca esteve mais do que um jogo sem o líder no banco.