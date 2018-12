Vítor Bruno: «Vitória no Bessa foi difícil mas justa»

Vítor Bruno, adjunto de Sérgio Conceição, em declarações após o triunfo do FC Porto sobre o Boavista (1-0) , considerou que a vitória no Bessa foi difícil, sofrida mas justa."Na primeira parte tivemos muita dificuldade. Na segunda parte, até pelo jogo exterior, tentámos chegar ao golo e no final conseguimos com toda a justiça a vitória por todas as oportunidades que criámos", disse logo após ter visto Sérgio Conceição expulso pelo árbitro Hugo Miguel O técnico adjunto aplaudiu ainda o espírito de sacrifício da equipa e elogiou Soares e Hernâni: "Temos um espírito fenomenal e cada um pode ter a sua oportunidade. Hoje calhou ao Hernâni . Aqui não há primeiro nem segundo plano. Há só um plano. Depois o resultado vê-se em jogos como este. Por exemplo, o Soares tem marcado vários golos nos últimos jogos e hoje entrou na segunda parte e teve uma atitude fantástica", considerou. Confrontado com a ausência de Tiquinho Soares do onze inicial do F.C. Porto , Vítor Bruno afirmou que foi devido ao plano de jogo: ''Era uma forma de abordarmos o jogo. Jogámos com um ou dois avançados, os jogadores são muito inteligentes'', declarou dizendo também: ''As 10 vitórias consecutivas sabem bem''.