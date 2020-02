Vítor Ferreira contrai rotura muscular e desfalca dragões

Vítor Ferreira é a mais recente baixa no plantel do FC Porto. O jovem médio, de 20 anos, contraiu uma rotura muscular na face anterior da coxa direita, conforme informou o clube azul e branco no seu site oficial.





O camisola 77 dos dragões está, assim, submetido a um processo de tratamento à referida lesão, pelo que falha a partida com o Portimonense, juntando-se a Pepe no lote de indisponíveis. O central manteve o plano de treino de condicionado e trabalho de ginásio."Percalços acontecem, mas o que nos define é a forma como os ultrapassamos. Vou trabalhar para recuperar em pleno, voltar mais forte e, muito em breve, conto poder dar novamente o meu contributo à equipa", escreveu Vítor Ferreira na sua conta do Instagram.