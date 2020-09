Vítor Ferreira emprestado ao Wolverhampton

Vítor Ferreira vai ser reforço do Wolverhampton para 2020/21. De acordo com as informações recolhidas por Record, o jovem médio já nem voltará ao Dragão após deixar os sub-21 de Portugal, viajando diretamente para Inglaterra.





O acordo entre clubes prevê um empréstimo e contempla uma cláusula de opção de compra no valor de 20 milhões de euros.Vítor Ferreira, formado no FC Porto, realizou 12 partidas pela equipa principal dos dragões.