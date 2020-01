Vítor Ferreira firme nas opções

Vítor Ferreira veio para ficar. O médio voltou a integrar a lista de convocados de Sérgio Conceição e, à semelhança do que havia sucedido com o Varzim, fez parte dos derradeiros 18 eleitos do treinador.

Uma novidade em jogos da Liga, já que contra o Moreirense o jovem tinha sido convocado, mas ‘riscado’ à hora do jogo, acabando por assistir à partida desde a bancada.

O jovem médio parece vir a ganhar espaço entre as opções do treinador, superando nomes como Loum ou Baró, dupla de médios que foi preterida, a par de Saravia e Zé Luís, minutos antes do início do jogo.