Vítor Ferreira: «O míster tem transmitido mensagens positivas e de esperança»

Com as competições paradas e o país todo de quarentena, é a partir de casa que os jogadores do FC Porto têm trabalhado para manter a forma. Uma nova rotina bem diferente da anterior, visto que faltam as habituais idas diárias ao Olival, que não quebra, ainda assim, o espírito de grupo existente.





Essa é, pelo menos, a garantia de Vítor Ferreira, médio que, em declarações à FC Porto TV, assegurou que o grupo se mantém unido, estando Sérgio Conceição a desempenhar um papel fundamental nesse capítulo."A verdade é que sempre tivemos um grupo muito unido e mesmo com a quarentena isso mantém-se. Não podemos estar fisicamente juntos como fazíamos todos os dias, mas o espírito de grupo mantém-se. O espirito de união está la na mesma. Trocamos mensagens todos os dias, a falar dos treinos, do quão ansiosos estamos de que tudo volte ao normal para poder dar alegrias aos adeptos, mas sabemos que a saúde vem primeiro e queremos que isto seja ultrapassado para que possamos voltar de forma segura a fazer o que mais gostamos. O míster tem estado em contacto a transmitir mensagens positivas e de esperança de que isto brevemente estará ultrapassado. E diz que temos feito um bom trabalho em casa, mantendo o profissionalismo intacto e o espirito de união", referiu o jovem jogador.