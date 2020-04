Vítor Ferreira: «Tem sido uma época de sonho, não há como negar»

Os últimos meses foram de subida e afirmação para Vítor Ferreira. Depois de ter começado a temporada na equipa B, o jovem médio renovou contrato com o FC Porto e, passado algumas semanas, estreou-se pela equipa principal, agradando a todo o universo azul e branco e conseguindo reinvindicar para si um lugar no plantel.





Uma temporada de crescimento que o próprio jogador reconhece que está a ser muito positiva e "de sonho". "Tem sido mesmo uma época de sonho, não há como negar isso. Já vivi grandes momentos até agora, momentos esses que irei guardar para todo sempre no coração e na memória. Fica difícil escolher um momento em específico, mas talvez a entrada no Clássico. Era um sonho de criança e felizmente concretizei, com uma grande vitória. Foi algo inexplicável. Uma atmosfera inacreditável, os adeptos são incríveis e a verdade é que me senti bem a jogar esse jogo. Senti-me soltinho, senti que era ali que devia estar e espero jogar muitos mais na minha carreira", apontou.Atualmente a debelar uma lesão na coxa direita, o médio esteve afastado dos relvados nas últimas semanas antes da paragem por força do coronavírus. Agora em quarentena, Vítor Ferreira tem aproveitado para finalizar a recuperação, uma situação que está a correr bem."Está a correr bem a recuperação, está quase finalizada. Nós nunca queremos estar lesionados, mas infelizmente aconteceu e nestes momentos temos de estar preparados. Foi o caso. Sempre com o apoio da equipa técnica, dos colegas e da equipa médica, que fez um grande trabalho e sempre me apoiou e continua a acompanhar. Seja por videochamada, seja por indicações por Whatsapp, acompanham-me sempre. E nunca faltou nada em termos de apoio ou de material", garantiu, em declarações à FC Porto TV.