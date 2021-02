Vítor Pereira e Sérgio Conceição já falaram

Sérgio Conceição e Vítor Pereira já conversaram após as recentes declarações do técnico do FC Porto, na manhã desta 4.ª feira, em conferência de imprensa.





O atual treinador dos dragões deixou um reparo sobre anteriores comentários de Vítor Pereira à forma de jogar da sua equipa. "O Vítor Pereira disse que tenho o ADN defensivo do FC Porto. Isto é tão básico e fica-lhe tão mal dizer isto… Digo aqui porque não tive oportunidade de falar com ele, se não dizia-lhe na cara que não gosto nada disto."A este propósito, Vítor Pereira, contactado por, não quis alongar-se em comentários e foi taxativo: "Já resolvi com ele. Novela encerrada."