Volta olímpica para aplaudir os campeões europeus de sub-19

A equipa de sub-19 do FC Porto foi ontem recebida no Estádio do Dragão com grande entusiasmo pela histórica conquista da Youth League, alcançada esta semana, depois de ter vencido o Chelsea na final. O momento de reconhecimento pelo feito inédito mereceu uma forte ovação de todos adeptos presentes no estádio, que brindaram com cânticos de felicitações ao plantel, enquanto os jogadores percorriam todo o relvado para mostrar o troféu. A maior paragem aconteceu em frente à claque dos Super Dragões, com os jovens a formarem um círculo e a saltarem ao som da palavra "campeões".

Esta foi a primeira conquista de uma equipa portuguesa nesta importante competição organizada pela UEFA e que tem como principal objetivo promover os jovens da formação, reforçando ainda mais a importância do troféu conquistado pelos jovens do FC Porto.

Liderança no campeonato

Para além da consagração europeia, os ‘dragõezinhos’ estão bem lançados para conquistar o campeonato nacional de sub-19. A formação dos dragões venceu ontem o Alverca (4-0) e está isolado na liderança da competição.