Voo de Marchesín deu a volta ao Mundo

Marchesín somou ações positivas no empate da Argentina com a Alemanha (2-2), de anteontem, mas uma delas motivou mais interesse do que qualquer outra. E um pouco por todo o Mundo...

O voo do guarda-redes do FC Porto, aos 31 minutos, em reação a um livre direto cobrado pelos alemães tornou-se viral nas redes sociais, fez chover elogios sobre a qualidade de Marchesín e... pedidos de um regresso em breve por parte dos adeptos do América, o seu ex-clube. O remate acabou por embater na trave da baliza da Argentina e nem as repetições do lance permitem esclarecer completamente se o guardião tocou ou não na bola, mas, mais do que um eventual desvio, foi a capacidade de voo de Marchesín que mais impressionou. O próprio apreciou o momento e prova disso foi o facto de também ele partilhar várias fotografias do lance nas redes sociais.