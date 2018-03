Majeed Waris viveu, em Liverpool, uma experiência nova desde a sua chegada ao plantel do FC Porto. Estreou-se a titular de dragão ao peito e logo num encontro da liga milionária, que é sempre uma montra aliciante para qualquer jogador, isto apesar do desfecho da eliminatória entre dragões e os reds. Mas para Waris fica a sensação de ter sido opção inicial de Sérgio Conceição, o que alimenta a esperança do ganês em ser mais útil ao treinador no que resta da temporada.

"Sim, definitivamente. Espero ser mais importante. Temos mais alguns jogos pela frente e é muito importante que abordemos todos eles de uma forma extremamente séria, temos de dar o nosso melhor e garantir todos os pontos", afirmou Waris no rescaldo do empate sem golos em Anfield. "Foi pena termos sofrido tantos golos na primeira mão. Mas neste jogo não pensámos nisso. Viemos fazer o nosso jogo e penso que estivemos bem em todos os momentos", comentou o avançado, de 26 anos.

Sérgio Conceição apostou de início no camisola 18, contudo colocou-o descaído sobre o corredor esquerdo, num sistema de 4x3x3 em que Aboubakar era a referência ofensiva. Apesar de não ser um extremo puro, Waris apreciou o seu desempenho a partir daquele flanco e até assume que desfrutou do encontro. "Sim, o treinador sabe que eu conheço a posição, embora ainda me esteja a adaptar àquilo que ele quer em específico. Penso que estive bem e diverti-me, pois consegui ter a bola várias vezes", afirmou Waris na zona mista. A caminho do título O encontro de Liverpool ficou marcado pelo entusiasmo dos cerca de três mil adeptos portistas que rumaram a Inglaterra, algo que até mereceu elogios por parte do presidente Pinto da Costa. Os apoiantes chegaram a pedir o título aos jogadores durante o jogo e já depois do apito final em Anfield. "Estes são os melhores adeptos que já tive. Mesmo quando estivemos mal, mesmo quando estivemos a perder por três golos, quatro… Eles estiveram sempre a puxar-nos para cima, a apoiar-nos, a passar a energia… E é isso que eles têm feito, como em Anfield. Eles querem ser campeões e é isso que nós queremos também, é o foco de todos nós", referiu Waris, reforçando a ambição de celebrar a conquista da Liga NOS esta temporada. Nesta altura o FC Porto tem 5 pontos de vantagem sobre o rival Benfica: "Eu não diria uma margem confortável, pois tudo está em aberto. Todos os jogos são muito importantes, pois há ainda bastantes partidas pela frente. Temos de entrar em todas como se fossem finais, garantir os três pontos e mais nada. Pode ser que um dia essa vantagem seja confortável, por agora não é."



Agitador ainda carece de golos



A utilização de Waris por Sérgio Conceição tem sido essencialmente como agitador a partir do banco. Um papel ao qual deve regressar em P. Ferreira, depois da titularidade na Liga dos Campeões. Com 169’ disputados pelos dragões, sendo suplente utilizado em seis encontros para além da entrada no onze em Anfield, apenas teve oportunidade de realizar seis remates, tendo ficado perto do golo logo na estreia, contra o Sporting, na Taça CTT. É mesmo isso que lhe falta: marcar.

Autor: André Monteiro