Waris gostava de continuar em Nantes

É pouco provável que o Nantes exerça a opção de compra de Majeed Waris, mas em todo o caso o avançado ligado ao FC Porto até 2022 já manifestou o desejo de continuar ao serviço do clube francês. "Se tivesse essa possibilidade, porque não? Tudo é possível, mas essa situação não depende de mim, há muitos fatores em jogo. Gosto da Ligue 1, é uma das melhores da Europa", revelou o ganês, de 27 anos, à imprensa do seu país. Waris acabou a época com 7 golos pelo Nantes.