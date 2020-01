Waris já está em Estrasburgo

Waris está perto de se mudar para o Estrasburgo, com o jornal L’Équipe, de França, a noticiar ontem que o ganês até já se encontra em solo gaulês. O avançado deverá ser emprestado até ao final da época, com o Estrasburgo a deter uma cláusula de compra obrigatória no valor de 2 milhões de euros.