Waris oficializado no Estrasburgo

Majeed Waris foi oficializado no Estrasburgo. O avançado foi emprestado pelo FC Porto, com os franceses a ficarem obrigados a acionar a opção de compra no valor de dois milhões de euros no final da temporada.





O internacional ganês, de 28 anos, chegou ao Dragão em 2017/18 por mais de cinco milhões de euros, mas nunca se conseguiu afirmar. Nessa temporada fez oito jogos sem apontar qualquer golo e na temporada seguinte foi cedido ao Nantes. Esta época, nunca foi opção para Sérgio Conceição.