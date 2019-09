Waris sem espaço mesmo estando inscrito

Não obstante ter sido inscrito pelo FC Porto mesmo em cima do fecho do mercado, Majeed Waris não faz parte dos planos de Sérgio Conceição e, como tal, não vai integrar o plantel principal. O ganês, de 27 anos, viu a possibilidade de ser emprestado ao Alavés esfumar-se no dia do fecho do mercado e, assim, vai retomar o trabalho junto da equipa B.

Recorde-se que em agosto de 2018 aconteceu o mesmo com Alberto Bueno e na reabertura do mercado em janeiro com o brasileiro Kelvin, jogadores que o FC Porto também foi obrigado a inscrever na Liga.

Carlos Pérez apontado

Noutro âmbito, o jornal "Mundo Deportivo", de Espanha, noticiou ontem que o FC Porto foi um dos oito clubes que tentou contratar o extremo Carlos Pérez, do Barcelona. O avançado continua na Catalunha.