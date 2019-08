Watford entrou na corrida por Mateus Uribe

O Watford é mais um clube a entrar na corrida por Mateus Uribe, podendo a aproximação dos ingleses interferir com a transferência do médio colombiano para o FC Porto.





A notícia foi avançada pelo jornal Récord, do México, que dá conta do momento crucial na carreira do jogador do América. O clube que detém o passe de Uribe não aceitou a primeira proposta do FC Porto, obrigando a SAD a subir a parada para a casa dos 10 milhões de euros. Resta saber se a entrada em cena do Watford não terá implicações no futuro do jogador.